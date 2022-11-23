سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022- سعر الدولار اليوم في سوريا، يبحث المواطنون السوريون مطلع كل صباح عن صعر الدولار الأمريكي مقابل عملتهم الوطنية، إذ تتوجه أنظارهم صوب شاشات العرض والتداول المالي سواء المحلية أو العربي أو الدولي من أجل الاطلاع على سعر الدولار مقابل الليرة السورية والتي هي عملتهم الوطنية التي يتم التداول بها في الحركة التجارية في البلد الشامي، لأن أسعار العملات مهمة جداً لفئات كثيرة في البلاد، وللدولة على وجه الخصوص.

سعر الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

ويهتم المواطنون في سوريا في البحث عن، سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022- سعر الدولار اليوم في سوريا، إذ إنه في المواقع المختصة بعرض وتداول العملات، تم رصد ارتفاع جديد للدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية لليوم، حيث ارتفع سعر الدولار مجددا في سوريا وذلك في البنوك والمصارف الرسمية وفي السواق السوداء غير النظامية التي يلجأ إليها عامة الناس لتصريف عملتهم كونها تكون في صالح المواطن عن المصارف والبنوك الرسمية، لذلك تجد السواق السوداء محط اقبال شديد لصرف وبيع وشراء العملات الأجنبية والمحلية الوطنية في سوريا، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء.

كم سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

ويشهد سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 اهتماما كبيرا من المصرفيين والمغتربين في ظل التغيرات الحادة التي تحدث بمستواه تحت ضغط اضطرابات البلاد، كم سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، إذ إن سعر الدولار يشهد تغييرات وتحديثات على مدار الساعة، ويرفق لكم فريق العمل، كم سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، حيث يبلغ سعر صرف الدولار اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 في سوريا وفقا للمصرف المركزي 3015 ليرة للدولار الواحد.

سعر صرف الدولار اليوم الخميس الآن في سوريا سوق سوداء

ويبحث المواطن السوري في كل لحظة عن سعر العملة السورية مقابل العملات الأجنبية أبرزها الدولار الأمريكي، سعر صرف الدولار اليوم الخميس الآن في سوريا سوق سوداء، وفي السوق السوداء ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 في سوريا إلى 5450 ليرة للشراء و5500 ليرة للبيع، مقابل 5380 ليرة للشراء و5420 ليرة للبيع، وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 550 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية)، وسعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022- سعر الدولار اليوم في سوريا.