قوات الاحتلال تقتحم صالة أفراح في الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2022، صالة أفراح في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المحافظة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت إحدى صالات الأفراح في منطقة "مفرق الصاحب" جنوب مدينة الخليل، وفضت بالقوة احتفالا لعائلة الأسير بركة راجح طه (39 عاما)، بمناسبة إنجاب زوجته ثلاثة توائم مطلع هذا الشهر عبر "النطف المهربة".

يذكر أن الأسير طه كان قد اعتقل عام 2002 وحكم 35 عاما، وأفرج عنه عام 2011، إلا ان الاحتلال أعاد اعتقاله عام 2016، وأعاد حكمه السابق البالغ 35 عاما.