عرين الأسود: "حرز الله" أول رجال العرين الذين ضحوا بدمائهم

قالت مجموعة عرين الأسود، إن فلسطين ومدينة نابلس جبل النار والمقاومة الفلسطينية فقدوا رجلا استثنائيا صلبا شرسا وفيا صادقا، مشيرة إلى أن الشهيد المجاهد الأسير الجريح محمد حرز الله أبو حمدي هو أول رجال العرين الذين ضحوا بدمائهم.

وأضافت العرين في بيان صحفي: " قاتل بكل شراسة ولبى نداء الله والوطن ولبى نداء أبو صالح حين قال حيا على الجهاد فكان أول من لبى النداء دفاعا عن أسود العرين العزيزي".

ونعت الشهيد البطل محمد أبو كشك الذي ارتقى مساء اليوم، داعية جماهير شعبنا وكافة المقاتلين والفصائل للمشاركة في تشيع جثامين الشهداء يوم غد الخميس.

إليكم نص البيان كاملًا

بيان صادر عن مجموعة عرين الأسود

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

صدق الله العظيم

فقدت فلسطين وفقدت مدينة نابلس جبل النار وفقدت المقاومة الفلسطينية رجلا إستثنائيا صلبا شرسا وفيا صادقا فقد العرين هذه الليلة أسدا من أسود الله في الميدان سيفا من سيوف الله في الميدان فقد العرين اليوم أول رجال العرين الذين ضحوا بدمائهم الشهيد المجاهد الأسير الجريح محمد حرز الله أبو حمدي وهو من قاتل بكل شراسة ولبى نداء الله والوطن ولبى نداء أبو صالح حين قال حيا على الجهاد فكان أول من لبى النداء دفاعا عن أسود العرين العزيزي وصبح. نقف لك جميعا أجلالا وإكبارا ونعاهد الله ثم نعاهدك ونعاهد أرواح شهدائنا أن نبقى على دربكم سائرون.

كما وتنعى مجموعة عرين الأسود الشهيد البطل محمد أبو كشك الذي إرتقى مساء اليوم وندعو جماهير شعبنا وندعو كافة مقاتلينا وكافة الفصائل للمشاركة في تشيع جثامين الشهداء يوم غد في عرس يليق بهم فهذا ابا حمدي أخر من بقي حيا من معركة العزيزي وصبح ونقسم يا ابا حمدي أننا سنبقى لأننا وأرضنا والحق أكثرية .