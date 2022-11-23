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بعد قَليل بيان هام لمجموعة عرين الأسود
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:05 م
23 نوفمبر 2022
بعد قَليل بيان هام لمجموعة عرين الأسود
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