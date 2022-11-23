المباحث تكشف عن ملابسات سرقة مصاغ ذهبي جنوب قطاع غزة

تمكن قسم مباحث الذهب التابع لدائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بإدارة المباحث العامة في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، من كشف قضية سرقة ذهب لمواطنة تقدر قيمته بـ 770 دينار أردني المحافظة.

وأكد مدير دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في خانيونس الرائد بلال أبو جزر، أن مباحث الذهب تلقت شكوى من المواطنة (م. ق) ضد التاجر (غ. ص) بأنها قامت بإعطائه قطعتي ذهب لكي يقوم بصيانتها، لكنه لم يقم بصيانتها، وبعد المماطلة والتسويف أنكر انه استلم منها أي قطع ذهبيه.

وأشار الرائد أبو جزر، إلى أنه تم استدعاء التاجر (غ. ص) الى مكتب دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة، وتبين أنه قام ببيع القطعتين بمبلغ قدره 770 دينار أردني، وتم تدوين محضر بالسرقة وتحويله الى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.