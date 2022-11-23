جدول مباريات اليوم الخميس في كأس العالم 2022- توقيت مباريات اليوم كأس العالم 2022، مباريات قوية تنطلق الخميس بين منتخبات لها اسمها وتاريخها على مستوى العالم، إذ تقام الخميس أربع مباريات كبرى بين أربعة منتخبات تتنافس على حصد كأس العالم 2022 في قطر، إذ من المقرر أن يتنافس الخميس 24 نوفمبر 2022، منتخب سويسرا ضد الكاميرون في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت فلسطين والسعودية، ضمن الجولة الأولى من كأس العالم 2022، على استاد الجنوب، ومن المقرر أن يعلق على المباراة القوية 3 معلقين رياضيين، وهم، هيكل الصغير، خالد الحدي، ويوسف سيف، كما تنطلق أيضا مباراة ليس أقل أهمية من سابقتها، إذ يتقابل منتخبا أوروغواي وكوريا الجنوبية، ضمن الجولة الأولى أيضا من دور المجموعات الساعة الثالثة بتوقيت فلسطين والسعودية، وذلك على ملعب المدينة التعليمية، إذ إن أنظار عشاق كرة القدم ستكون شاخصة على هذه المباراة بشكل خاص.

موعد مباريات اليوم الخميس كأس العالم 2022

وليس هاتين المبارتين فقط، بل تنطلق أيضا مبارتين أخرتين بين 4 منتخبات مشاركة في المونديال القطري الذي يضم 32 منتخباً، جدول مباريات اليوم الخميس في كأس العالم 2022- توقيت مباريات اليوم كأس العالم 2022، إذ من المقرر أيضا أن تنطلق مباراة بين منتخب البرتغال بقيادة نجمه الكبير كريستيانو رونالدو، ضد المنتخب الغاني، وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت فلسطين والمملكة العربية السعودية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، وستقام على استاد 974، الذي أعلنت قطر رسميا أنها ستفككه بعد المونديال وتهديه إلى تونس، ومن المقرر أن يعلق على المباراة المعلقون الرياضيون، منتصر الأزهري، وحسن العيدروس، وخليل البلوشي، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد مباريات اليوم الخميس كأس العالم 2022.

جدول مباريات اليوم الخميس كأس العالم 2022

وفي مباراة قوية أيضاً تنطلق الخميس 24 نوفمبر 2022، جدول مباريات اليوم الخميس كأس العالم 2022، وهي مباراة القمة بين منتخبي البرازيل المرشح القوي للفوز بهذه النسخة من كأس العالم، ضد نظيره الصربي، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والسعودية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 مونديال قطر، حيث من المقرر أن تقام المباراة على ملعب لوسيل، ويعلق عليها المعلقون الرياضيون، مشاري القرني، وأحمد الطيب، وحفيظ الدراجي.

مباريات الغد الخميس 24 نوفمبر #كأس_العالم_2022 :

سويسرا 🇨🇭: الكاميرون🇨🇲 الساعة 11:00

اورجواي 🇺🇾: كوريا🇰🇷 الساعة 14:00

البرتغال 🇵🇹 : غانا 🇬🇭 الساعة 17:00 #البرازيل 🇧🇷: صربيا 🇷🇸 الساعة 20:00

بتوقيت الجزائر — محمد قمان (@med_gamane) November 23, 2022

✨ 🗓 جدول مباريات البرازيل 🇧🇷 في كأس العالم قطر ♥️🏆🌍🇶🇦 #FIFAWorldCup :



١- الخميس: ٢٤-١١-٢٠٢٢ :

🇧🇷البرازيل X صربيا 🇷🇸 ٢٢:٠٠



٢- الإثنين : ٢٨-١١-٢٠٢٢ :

🇧🇷البرازيل X سويسرا 🇨🇭 ١٩:٠٠



٣- الجمعة : ٢-١٢-٢٠٢٢ :

🇧🇷البرازيل X الكاميرون 🇨🇲 ٢٢:٠٠ pic.twitter.com/D4xauTp2h8 — 𝑀𝑎𝑦𝑒𝐴𝑙𝑡ℎ𝑎𝑛𝑖 🏆🌍🇶🇦🇧🇷 (@mayealthani) November 22, 2022

مواعيد مباريات الخميس كأس العالم 2022 مونديال قطر

وانطلقت بطولة كأس العالم 2022 مونديال قطر، مواعيد مباريات الخميس كأس العالم 2022 مونديال قطر، في الـ 20 من شهر نوفمبر 2022، إذ احتفلت قطر بحضور قادة كبار من دول العالم الغربي والأوروبي، وبمشاركة رؤساء الاتحاد الدولي لكرة القدم، بافتتاح المونديال في حفل بهيج، لكن الحظ لم يسعف الدولة الحاضنة للمونديال، إذ خسرت المباراة الافتتاحية ضد منتخب الاكوادور بهدفين دون مقابل، جدول مباريات اليوم الخميس في كأس العالم 2022- توقيت مباريات اليوم كأس العالم 2022.