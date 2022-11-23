عقوبات أمريكية جديدة على مسؤولين أمنيين في إيران

فرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عقوبات على 3 مسؤولين أمنيين إيرانيين، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على حسن أصغري، وعلي رضا مرادي، ومحمد تقي أوسنلو.

وتزعم وزارة الخزانة أن الثلاثة ساعدوا في بسط السيطرة العسكرية على المناطق ذات الأغلبية الكردية، بما في ذلك سنندج ومهاباد.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن تلك المنطقة شهدت استجابة أمنية شديدة بشكل خاص منذ بدء الاحتجاجات في سبتمبر.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد قال إن هناك مخططا واضحا مدعوما بوثائق من الخارج لافتعال حرب أهلية وهجمات إرهابية خلال الأسابيع الماضية، مؤكدا أن هذه المخططات فشلت.

وأشار عبد اللهيان إلى أن "التدخلات الخارجية كانت في أوجها خلال الأسابيع الماضية"، حيث قال إنهم تواصلوا مع دول الجوار التي كان يدخل منها الإرهابيون إلى إيران لا سيما إلى جنوب شرق البلاد.

وأكد أنه وتم دعم عشرات الخلايا الإرهابية في كردستان بأسلحة أمريكية و"إسرائيلية".