راصد جوي.. غدا الخميس مقدمة المنخفض الجوي الذي تشهده فلسطين

أفاد الراصد ليث العلامي، مساء اليوم الأربعاء، أن حالة من عدم الإستقرار الجوي خلال يوم غد الخميس في "مقدمة المنخفض الجوي"، مبينًا أن درجات الحرارة ستنخفض قليلا مع فرصة لزخات محلية من الأمطار فوق بعض المناطق (لن تكون الأمطار شاملة).

وتوقع أن تواصل الحرارة انخفاضها يوم الجمعة وتزداد برودة الطقس ويتركز هطول الأمطار حتى الظهيرة في شمال فلسطين المحتلة وشمال الضفة وأجزاء من وسطها ،

وأشار إلى أنه مع ساعات العصر والمساء ينتشر هطول الامطار لتشمل اجزاء واسعة من الضفة وقطاع غزة وتستمر على فترات (بين الوقت والآخر) لمساء السبت.

وأوضح أن المنخفض الجوي ما بين عادي لمتوسط الفعالية مع تميز الأجزاء الشمالية والوسطى .