شهيد متأثراً بجراحه خلال اقتحام الاحتلال لنابلس ليلة أمس

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها مساء أمس، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال اقتحامه مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب محمد هشام محمد أبو كشك " 22 عاماً" متأثراً بجروح خطيرة بعد إصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحام نابلس ليلة أمس.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الثلاثاء، المنطقة الشرقية لمدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، تمهيداً لاقتحام المستوطنين.