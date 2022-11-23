اشتية: ليس لدى بريطانية نية لنقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022: إن القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، جدد التأكيد على أن بريطانيا لا تعزم نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة،

وفي التفاصيل، بحث اشتية، مع القنصل البريطاني العام في القدس آخر المستجدات والتطورات السياسية، إذ جدد التأكيد على قرار عدم نقل السفارة البريطانية من "تل أبيب" إلى القدس والتزامها بـ "حل الدولتين".

وطالب اشتية، بريطانيا والمجتمع الدولي بالضغط على كيان الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا من القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية والتوسع الاستيطاني، وكافة الإجراءات الأحادية، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لإسرائيل ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة.

كما بحث اشتية مع كورنر أهمية تعزيز التعاون المشترك مع بريطانيا، وعقد جلسات مشاورات سياسية واقتصادية بهدف دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام خاصة في قضايا التجارة والاقتصاد.