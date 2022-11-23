حزب الله مشيداً بعمليتي القدس: هذه العمليات الشجاعة تجسيداً حقيقياً لرفض الشعب الفلسطيني ‏لاستمرار الاحتلال

أشاد حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، بالعمليتين البطوليتين اللتين نفذهما مقاومون فلسطينيون ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس.

وقال الحزب في بيان له " نرى في هذه العمليات الشجاعة تجسيداً حقيقياً لرفض الشعب الفلسطيني ‏لاستمرار الاحتلال، وتأكيداً على إرادته الصلبة في مواجهة غطرسة العدو والرد ‏على جرائمه وإرهابه".

وبين الحزب أن تنفيذ هاتين العمليتين اليوم يؤكد قدرة المقاومة على اختراق إجراءات العدو ‏واحترازاته الأمنية المتشددة وتوجيه الضربات المؤلمة له في المكان والزمان اللذين ‏تختارهما.‏

وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عن مقتل مستوطن وإصابة22 آخرين أصيبوا بجروح مختلفة بينهم 3 بحالة خطيرة، جراء انفجار وقع اليوم الأربعاء في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن الانفجار وقع في مركز الحافلات المركزية غرب المدينة.

وقالت نجمة داود الحمراء:"إن الفرق الطبية نقلت 7 مصابين إلى المستشفيات، منهم 2 في حالة خطيرة، و 1 متوسط ، و 4 إصابات طفيفة".

وقال مراسلنا إن ما جرى وقوع انفجارين في محطتين للحافلات بالقدس المحتلة بفارق ربع ساعة تقريبًا خلفت حتى الآن 10 إصابات منها حالة حرجة و2 خطيرة ..

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى دخول 5 إصابات في المرحلة الحرجة جدا جراء الانفجار في محطة الحافلات بالقدس المحتلة.