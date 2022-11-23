"حماس" تُؤكّد حقّ شعبنا بمقاومة الاحتلال وتُحمّله المسؤولية عن تداعيات جرائمه

أكدت حركة حماس، على حقّ شعبنا في مقاومة الاحتلال، محملةً المحتل كامل المسؤولية عن تداعيات جرائم جيشه وإرهاب مستوطنيه ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأضافت الحركة في بيان صحفي: "لقد تمادى الاحتلال في ارتكاب جرائمه وتصعيد عدوانه على شعبنا ومقدساته، وآخرها قتل الفتى أحمد شحادة في مدينة نابلس فجر اليوم، ومواصلة القتل بدم بارد للمدنيين العُزّل".

وأشارت إلى ارتقاء (148) شهيدًا منذ مطلع هذا العام برصاص الاحتلال الغادر في الضفة الغربية، إضافة لآلاف الجرحى والبيوت المهدمة.

وقالت حماس، إنّ محاولات الاحتلال التحريض عليها وعلى علاقاتها مع دول المنطقة، من خلال تحميل المسؤولية لأطر حركية خارج فلسطين ما هي إلا محاولة للتغطية على عجزه في مواجهة ثورة شعبنا المجيدة.

ووجّهت حماس التحية لشبابنا الثائر في كلّ أرضنا الفلسطينية المحتلة، في وجه الاحتلال وعدوانه وغطرسته. وعاهدت الشهداء والجرحى والأسرى بالوفاء لهم، والصمود والمقاومة حتى دحر الاحتلال عن آخر شبر من أرضنا المباركة.

