الداخلية تعلن عن كشف جديد للسفر غدًا الخميس عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف جديد وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، يوم غد الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد هو للحافلة العاشرة والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/38) هنـــــــــــا ، وللحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/45) هنــــــــا.

وأكدت الوزارة، على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت المسافرين، إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت الوزارة، من المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ودعت المسافرين إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وشدّدت الداخلية، على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، منوهةً إلى أنه لن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.