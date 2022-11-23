بث مباشر قناة بي ان سبورت beIN SPORTS لمشاهدة مباراة المانيا واليابان في كأس العالم بقطر 2022 ، ملايين الأشخاص في الوطن العربي والاجنبي يبحثون على محرك جوجل الشهير ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعرف على رابط مشاهد مباراة المانيا واليابان بث مباشر حيث ستقوم قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة في عرض وبث الشوطين كاملة وبدون تقطيع او تشويش وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل الكاملة حول هذه المباراة العاشرة النارية في مونديال قطر واستعد لها المنتخبين منذ أسابيع من أجل تحقيق الفوز والانتصار نحو كسب ثلاثة نقاط أساسية ولقد قمنا منذ بداية البطولة الكروية في عرض وبث كافة المباريات والتي بدأت الاحد الماضي 20-11-2022 وهي على النحو التالي :

بث مباشر المانيا واليابان الان على beIN SPORTS

وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت المملكة العربية السعودية فلسطين والأردن والثانية بتوقيت الامارات وقطر سوف تنطلق مباراة المانيا واليابان بث مباشر على استاد خليفة الدولي كما ستذاع على العديد من القنوات المحلية الرياضية في مقدمتها قناة لمشاهدة بث مباشر مباراة المانيا واليابان في كأس العالم.

وبعد هذه المقدمة قام فريق الموقع بوضع التشكيلة الرسمية لمنتخب المانيا في كأس العالم 2022 حيث جاء في حراسة المرمى كل من : مانويل نوير، مارك -اندري تير شتيغن، كيفن تراب. أما في خط الدفاع بمنتخب المانيا في مونديال قطر فهو التالي: أرميل بيلا-كوتشاب، ماتياس غينتر، كريستيان غونتر، تيلو كيهرر، لوكاس كلوسترمان، دافيد راوم، أنتوني روديغر، نيكو شلوتربيك، نيكلاس زوله.

كما ونواصل معكم تقديم تشكيلة المنتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 بمونديال قطر إذ يأتي في خط الوسط والهجوم كل من كريم أديمي، يوليان براندت، نيكلاس فولكروغ، سيرج غنابري، ليون غوريتسكا، ماريو غوتزه، إلكاي غوندوغان.

كما يضم الخطين كل من اللاعب ، كاي هافيرتز، يوناس هوفمان، جوشوا كيميش، يوسوفا موكوكو، جمال موسيالا، توماس مولر، لوروا سانيه. بث مباشر المانيا واليابان الان على beIN SPORTS

مشاهدة بث مباشر المانيا واليابان لايف

جدول مباريات الدور الاول ل كأس العالم 2022

الأحد 20 نوفمبر 2022 حفل و مباراة الافتتاح (بث مجاني للحفل والمباراة)

قطر × الإكوادور الساعة 7:00 مساء

الاثنين 21 نوفمبر 2022

انجلترا x ايران الساعة 04:00 مساء

السنغال : هولندا الساعة 07:00 مساء

امريكا: ويلز الساعة 10:00 مساء

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

الأرجنتين :السعودية الساعة 1:00 ظهرا

الدنمارك: تونس الساعة 04:00 مساء

المكسيك : بولندا الساعة 07:00 مساء

فرنسا: استراليا الساعة 10:00 مساء

الأربعاء 23 نوفمبر 2022

المغرب : كرواتيا الساعة 01:00 مساء

المانيا : اليابان الساعة 4:00 مساء

اسبانيا : كوستاريكا الساعة 07:00 ظهرا

بلجيكا : كندا الساعة 10:00 مساء

الخميس 24 نوفمبر 2022

ونكمل معكم في هذه المقالة حول بث مباشر المانيا واليابان الان على beIN SPORTS ، البرازيل وصربيا الساعة 1:00 ظهرا

سويسرا: الكاميرون الساعة 4:00 مساء

البرتغال : غانا الساعة 7:00 مساء

اورجواي: كوريا الساعة 10:00 مساء

الجمعة 25 نوفمبر 2022

انجلترا : امريكا الساعة 1:00 ظهرا

ويلز : ايران الساعة 4:00 مساء

قطر : السنغال الساعة 7:00 مساء

هولندا : الإكوادور الساعة 10:00 مساء

السبت 26 نوفمبر 2022

الأرجنتين : المكسيك الساعة 1:00 ظهرا

بولندا : السعودية الساعة 4:00 مساء

فرنسا : الدنمارك الساعة 7:00 مساء

تونس : استراليا الساعة 10:00 مساء

الأحد 27 نوفمبر 2022

اسبانيا : المانيا الساعة 1:00 ظهرا

اليابان : كوستاريكا الساعة 4:00 مساء

بلجيكا : المغرب الساعة 7:00 مساء

كرواتيا : كندا الساعة 10:00 مساء

الاثنين 28 نوفمبر 2022

البرتغال : أورجواي الساعة 1:00 ظهرا

كوريا : غانا الساعة 4:00 مساء

البرازيل : سويسرا الساعة 7:00 مساء

الكاميرون : صربيا الساعة 10:00 مساء

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

هولندا : قطر الساعة 06:00 مساء

الإكوادور : السنغال الساعة 06:00 مساء

ويلز : انجلترا الساعة 10:00 مساء

ايران : امريكا الساعة 10:00 مساء

الأربعاء 30 نوفمبر 2022

تونس : فرنسا الساعة 06:00 مساء

استراليا: الدنمارك الساعة 06:00 مساء

بولندا : الأرجنتين الساعة 10:00 مساء

السعودية : المكسيك الساعة 10:00 مساء

كابتن منتخب انجلترا و كابتن منتخب المانيا قالبين الدنيا حتى يلبسوا شاره الشو*اذ اثناء اللعب بقطر ، كل من يشجع هذه المنتخبات فهو مثلهم لا شك ، امنيات الفوز للمنتخب الياباني و الايراني على فرق الشو*اذ.

و لتبقى الحقيقة دائماً خنجراً فى جانب الأغبياء . pic.twitter.com/hfsbsg5Aj4 — ابو طلال (@abutalal0101) November 21, 2022

الخميس 01/ديسمبر/2022

كرواتيا : بلجيكا الساعة 06:00 مساء

المغرب : كندا الساعة 06:00 مساء

اليابان : اسبانيا الساعة 10:00 مساء

كوستاريكا : المانيا الساعة 10:00 مساء

تم منع دخول طائرة ألمانيا إلى قطر والتي تدعم الشواذ



• الصورة الأولى من وصول ألمانيا إلى عمان.

• الصورة الثانية من وصول منتخب ألمانيا إلى قطر.



هنا في ارض المسلمين ليس امامك سوا قاعدتين

القاعدة الاولي : شئت ام ابيت عليك ان تلتزم بقوانين المسلمين

القاعده الثانية : لا تنسي الاولي pic.twitter.com/4yGyMm4eoq — Trend Ahlawy (@Trend_Ahlawy74) November 18, 2022

الجمعة 02/ ديسمبر / 2022

غانا : اوروجواي الساعة 06:00 مساء

كوريا الجنوبية : البرتغال الساعة 06:00 مساء

البرازيل : الكاميرون الساعة 10:00 مساء

صربيا : سويسرا الساعة 10:00 مساء

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع بث مباشر قناة بي ان سبورت beIN SPORTS لمشاهدة مباراة المانيا واليابان في كأس العالم بقطر 2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .