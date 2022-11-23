الدفاع الروسية: مقتل العشرات من الجنود الأوكرانيين في محور دونيتسك والوحدات الروسية تواصل هجومها

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:29 م
23 نوفمبر 2022
روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العمليات العسكرية في محور دونيتسك أسفرت عن مقتل أكثر من 60 جنديا أوكرانيا فيما لا تزال القوات الروسية تواصل هجومها في هذا المحور.

وتمكنت القوات الروسية من القضاء على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة نوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه.

كما أحبطت القوات الروسية هجوما للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنو ليمانسك وقضت على نحو 20 جنديا.

وفي اتجاه كوبيانسك، أحبطت القوات الروسية هجوما لمشاة البحرية الأوكرانية، بنيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب، وقتل خلال العملية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 5 طائرات بدون طيار في منطقة حقول نفطية بالبحر الأسود وفي منطقة سيفاستوبول خلال اليوم الماضي، كما تم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات.

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