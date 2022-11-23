عرض فلكي من النصر السعودي لضم رونالدو

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد السابق، يفكر في مواصلة مسيرته في المملكة العربية السعودية.



وكان مانشستر يونايتد قد أعلن رسميا، أمس الثلاثاء، فسخ تعاقده مع رونالدو بالاتفاق بين الطرفين.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النصر السعودي أعد عرضا لرونالدو، قيمته 100 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم.



وأضافت الصحيفة، أن النصر يحاول التوصل لاتفاق حاليا مع رونالدو على جميع الشروط الخاصة بالصفقة.



وأشارت الصحيفة، إلى أن رونالدو من الممكن أن يلعب في نيوكاسل (المملوك للسعودية) لمدة 6 أشهر، على أن ينتقل للنصر في يونيو/حزيران المقبل.



ومن المؤكد أن رونالدو سيتخذ قراره بشأن مستقبله بعد المشاركة في المونديال، حيث يستعد حاليا مع منتخب بلاده لمواجهة غانا غدا في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات.