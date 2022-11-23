حركة الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد شحادة وتشيد بعزم المقاومة 

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 23/11/2022، إلى جماهير شعبنا الشهيد الفتى أحمد أمجد شحادة (16 عامًا) الذي ارتقى برصاص الاحتلال المجرم أثناء اقتحام مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وشدت الحركة، على يد مقاومي شعبنا وعلى رأسهم كتيبة نابلس – سرايا القدس، الذين استبسلوا في التصدي لاقتحام جنود الاحتلال في المنطقة الشرقية لنابلس، وأثبتوا أنهم الدرع الحامي لأهلنا في وجه العدوان والإرهاب.

وأكدت أن جرائم العدو المتصاعدة سوف تواجه بصمود شعبنا وسواعد مقاومينا التي تجلت اليوم في ضربة مزدوجة ونوعية بالقدس المحتلة أدت لمقتل مستوطن وإصابة 20 اَخرين، كرد طبيعي ومشروع على الاحتلال.