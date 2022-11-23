اليوم الرابع من كأس العالم ..مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم 2022

يشهد اليوم الرابع من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، اليوم الأربعاء 23/11، 4 مباريات، ضمن منافسات المجموعتين الخامسة والسادسة. وينتظر عشاق بطولة كأس العالم 2022، أربعة مباريات اليوم الأربعاء، ضمن مونديال قطر 2022 بين ثماني منتخبات المغرب، كرواتيا، ألمانيا، اليابان، وإسبانيا، كوستاريكا، وبلجيكا، كندا، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة والسادسة من البطولة.

جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر

المباراة الأولى ضمن المجموعة السادسة لكأس العالم 2022، بين منتخب المغرب ضد منتخب كرواتيا الساعة 01:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 12:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 11:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد البيت.

المباراة الثانية في هذا اليوم وهي الأولى ضمن المجموع الخامسة وتجمع بين منتخب

الساعة 04:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 03:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 02:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على استاد خليفة.

المباراة الثالثة والثانية ضمن المجموعة الخامسة ويواجه منتخب إسبانيا ضد منخب كوستاريكا الساعة 07:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 06:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 05:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد الثمامة.

وتختتم مباريات اليوم الأربعاء بمواجهة منتخب بلجيكا ضد منتخب كندا الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على استاد أحمد بن علي، ضمن منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم.