"كـــتيبة جنين" تُجبر الاحتلال على التفاوض بعد اختطاف جثة قتيل صهيوني وممثل الأمم المتحدة يتدخل

فرضت سرايا القدس كتيبة جنين معادلة جديدة مع الاحتلال "الإسرائيلي" بعد الحدث الأمني الغير عادي الذي أقدمت عليه كتائبها ، باختطاف جندي صهيوني لقي مصرعه بحادث سير صباحًا قرب الجامعة العربية الأميركية.

مسؤول أمني "إسرائيلي" قال اليوم الأربعاء 23/11/2022" لن نسلم جثامين فلسطينيين مقابل جثة القتيل المحتجز في جنين.

قالت مصادر عبرية اليوم إن مفاوضات تجري بين محافظ جنين في الضفة المحتلة، وكتيبة جنين لاستعادة القتيل الصهيوني تيران فروا.

وقال مراسل يديعوت ان الحكومة "الإسرائيلية" تمارس ضغوطاً كبيرة على السلطة وعلى محافظ جنين وسكانها لإجبارهم على إعادة جثة المواطن الإسرائيلي، كما تم الاستعانة بممثل الأمم المتحدة

وذكر راديو مكان "الإسرائيلي"، أن محافظ جنين يتوسط لدى كتيبة جنين لتسليم جثة القتيل تيران فرو، ولكن المفاوضات وصلت لطريق مسدودة.

وكانت جنين شهدت حالة من التوتر الأمني بعد اختطاف مجموعة من المقاومة جثمان شاب للاشتباه بأنه من جنود الاحتلال أو أجهزة مخابراتها بعد أن لقي مصرعه بحادث سير صباحًا قرب الجامعة العربية الأميركية.

وبحسب مصادر محلية، فإن اتصالات واسعة تجري لمحاولة حل الأزمة، وأن هناك عدة جهات تتدخل لمحاولة تسليم جثمانه.

ولوحظ انتشار كبير لقوات الأمن الفلسطينية في محيط مستشفى ابن سيناء ومناطق أخرى، قبيل انسحابها لاحقًا.

وأفادت المصادر، أن الجهود باءت بالفشل لتسليم الجثمان، بعد أن تراجعت المقاومة عن تسليمه لأسباب لم تعرف.

بينما قال متحدث عسكري إسرائيلي في بيان رسمي، إن الشخص الذي لقي مصرعه، أصيب معه آخر ونقل للعلاج في أحد المستشفيات الإسرائيلية، وأنه يتوقع نقل جثمانه في أقرب وقت.

ويشار إن كتيبة جنين تقود ملحمة بطولية في جنين وكافة مناطق الضفة المحتلة التي شهدت ظهور العديد من الكتائب المسلحة منها كتيبة نابلس وبلاطة وعرين الأسود وغيرها