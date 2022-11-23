مونديال قطر: مواعيد مباريات كأس العالم 2022 اليوم

تشهد منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، العديد من المواجهات القوية المقرر إقامتها على مدار اليوم الأربعاء 23-11-2022، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة في المجموعتين الخامسة والسادسة.

مواعيد مباريات كأس العالم

وتقام اليوم فى بطولة كأس العالم 2022، 4 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعتين الخامسة والسادسة.

ويلتقى المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتى في المجموعة السادسة بمونديال 2022، والتي تضم بجانبهما منتخبى بلجيكا وكندا.

فيما يلتقى منتخب ألمانيا بقيادة مدربه هانز فليك مع نظيره الياباني في المجموعة الخامسة، بينما يواجه منتخب إسبانيا نظيره منتخب كوستاريكا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 23-11-2022 فى كأس العالم 2022، كالتالى:

المغرب × كرواتيا - 12 ظهرا - ملعب البيت – المجموعة السادسة – على قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max

ألمانيا × اليابان - 3 عصرا - ملعب خليفة الدولى – المجموعة الخامسة – على قناة beIN Sports HD 1 Max

إسبانيا × كوستاريكا - 6 مساء - ملعب الثمامة – المجموعة الخامسة – على قناة beIN Sports HD 1 Max

بلجيكا × كندا - 9 مساء - ملعب أحمد بن على – المجموعة السادسة – على قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max