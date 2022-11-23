تفاصيل الإضراب في مؤسسات ومدارس "الأونروا" بقطاع غزة

تشهد مؤسسات ومدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" يوم غدٍ الخميس 23/11/2022، تعليق جزئي.

وفيما يلي تفاصيل الإضراب:



1. غداً الخميس_24/11/2022 :تعليق العمل في جميع مدارس الوكالة للفترة الصباحية الساعة 9:30 صباحاً، والفترة المسائية 2:20 عصراً، والثلاث فترات الساعة وربع الأخيرة من الدوام، ويغادر المعلمون والطلاب وجميع العاملين والأذنة الرسميين، ويبقى أذنة البطالة في عملهم كالمعتاد، ويُعلق الدوام في كليتي تدريب غزة وخان يونس و مركز النور للمكفوفين الساعتين الأخيرتين ويغادر المعلمون والطلاب وجميع العاملين.



2. تعليق العمل في العيادات ومراكز التوزيع ودائرة التمويل الصغير ومكاتب الخدمات والتسجيلات ومكاتب صحة البيئة والصيانة ومكاتب رؤساء المناطق ومكاتب مدراء المناطق والمشرفين التربويين الساعتين الأخيرتين من الدوام، ويغادر جميع الموظفين أماكن عملهم.



3. تعليق العمل في مكتب غزة الإقليمي في أول ساعتين من الدوام من الساعة 7:30 حتي 9:30 وعدم دخول المكتب الإقليمي في أول ساعتين من الدوام باستثناء موظفي الأمن حفاظا علي المؤسسة مع بقاء البوابات مغلقة بالكامل.



4. تعليق العمل لجميع العمال في مكاتب صحة البيئة بمن فيهم سائقي التراكتور وسائقي السكيب ليفت والبطالة الساعة 11 ظهراً، وعمال التوزيع في مكاتب الخدمات الساعة 11:30 ظهراً، وعمال العيادات (مع عياداتهم)، ويغادر جميع الموظفين أماكن عملهم بمكاتب صحة البيئة وإغلاق المكاتب بآخر ساعتين من الدوام.