بالصور شاهد| الاحتلال يُمشط مكان انفجار العبوة الناسفة في محطة الحافلات

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شاهد| الاحتلال يُمشط مكان انفجار العبوة الناسفة في محطة الحافلات
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:57 ص
23 نوفمبر 2022
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