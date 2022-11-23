بالصور شاهد| الاحتلال يُمشط مكان انفجار العبوة الناسفة في محطة الحافلات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:57 ص
23 نوفمبر 2022
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