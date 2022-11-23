غـانتس يعقد في هذه الأثناء جلسة تقييم أمنية عملية القدس

يعقد وزير الحرب "الاسرائيلي" بيني غانتس تقييما للوضع في هذا الوقت في اعقاب عملية القدس البطولية بمشاركة رئيس الشاباك، ونائب رئيس الأركان، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس شعبة الاستخبارات، بالإضافة الى رئيس الشعبة السياسية-الأمنية في وزارة الحرب ومنسق عمليات الحكومة في المناطق ورئييس شعبة العمليات في الشرطة.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اعلنت عن مقتل مستوطن واصابة 18 بجروح مختلفة بينها 4 خطيرة، جراء انفجار وقع اليوم الأربعاء في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، أن الانفجار وقع في مركز الحافلات المركزية غرب المدينة.

وقال مراسلنا إن ما جرى وقوع انفجارين في محطتين للحافلات بالقدس المحتلة بفارق ربع ساعة تقريبًا خلفت حتى الآن 10 إصابات منها حالة حرجة و2 خطيرة .

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى دخول 5 اصابات في المرحلة الحرجة جدا جراء الانفجار في محطة الحافلات بالقدس المحتلة.