الاعلام العبري : "إسرائيل" دخلت مرحلة جديدة من العمليات في وسط المدن

كتب الصحفي يوني بن مناحيم اليوم الاربعاء، أن "إسرائيل" دخلت مرحلة جديدة من العمليات في وسط المدن الإسرائيلية من خلال العمليات المنظمة عبر وضع عبوات ناسفة.

وأكد على أن هذه العمليات في القدس هي فشل للشاباك الذي لم ينجح بإحباطها.

وأضاف أن هذه هي نتيجة السياسات الأمنية الفاشلة لحكومة بينت لبيد الذين تجنبوا اتخاذ إجراءات قاسية ضد المنفذين بسبب القلق من إدارة بايدن والرغبة بالحفاظ على السلطة الفلسطينية.

وكان 18 مستوطنا أصيبوا بجروح مختلفة، جراء انفجار وقع اليوم الأربعاء في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، أن الانفجار وقع في مركز الحافلات المركزية غرب المدينة.

وقال مراسلنا إن ما جرى وقوع انفجارين في محطتين للحافلات بالقدس المحتلة بفارق ربع ساعة تقريبًا خلفت حتى الآن 10 إصابات منها حالة حرجة و2 خطيرة ..

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى دخول 5 اصابات في المرحلة الحرجة جدا جراء الانفجار في محطة الحافلات بالقدس المحتلة.