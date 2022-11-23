بالصور 10 إصابات في انفجارين بمحطة للحافلات الإسرائيلية في القدس المحتلة

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 10 مستوطنين أصيبوا بجروح مختلفة، جراء انفجار وقع اليوم الأربعاء في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، أن الانفجار وقع في مركز الحافلات المركزية غرب المدينة.

وقالت نجمة داود الحمراء::"إن الفرق الطبية نقلت 7 مصابين إلى المستشفيات، منهم 2 في حالة خطيرة، و 1 متوسط ، و 4 إصابات طفيفة".

وقال مراسلنا إن ما جرى وقوع انفجارين في محطتين للحافلات بالقدس المحتلة بفارق ربع ساعة تقريبًا خلفت حتى الآن 10 إصابات منها حالة حرجة و2 خطيرة ..

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى دخول 5 اصابات في المرحلة الحرجة جدا جراء الانفجار في محطة الحافلات بالقدس المحتلة.













