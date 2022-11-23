بالفيديو.. الإعلام العبري يتحدث عن اختطاف المقاومين جثة "إسرائيلي" في جنين

تمكن مقاومون فلسطينيون، فجر اليوم الأربعاء، من اختطاف جثة "إسرائيلي" من أصول درزية بعدما قتل في حادث سير قرب الجامعة الأمريكية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن مقاومين تمكنوا من اختطاف جثة "الإسرائيلي" تيران بيرو (18 عاما) الذي قتل إث تعرضه لحادث سير، موضحةً أنه وصل إلى مستشفى جنين عن طريق الخطأ.

وبحسب صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، فإن المقاومين اختطوا الجثة بعدما أوقفوا سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني كانت في طريقها لتسليمها للاحتلال، فيما يرفض المقاومين تسليم الجثة.

وذكرت الصحيفة، أن المسؤولين في جيش الاحتلال يجرون محالات مع قادة في السلطة لإعادة الجثة.

وسائل إعلام عبرية أخرى، أفادت، بأن حادث السير نجم عنه إصابة "إسرائيليين" في جنين، ووصفت جراحهم بالخطيرة، قبل أن يتم الإعلان عن مقتل أحدهم في وقت لاحق.

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، سلمت احداهما للاحتلال بعد استقرار حالته الصحية، عبر حاجز الجلمة وتم نقله إلى الداخل المحتل، بواسطة مروحية عسكرية، وهو الآن يرقد بمستشفى "رامبام" بحيفا المحتلة، في حين، اختطف الآخر.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن "شابين إسرائيليين دخلا منطقة جنين عبر معبر جلبوع، وتعرضا لحادث سير خطير، وتم نلقهما إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، حيث توفى أحداهما مأثرًا بجراجه، ونقل الأخر للعلاج في إسرائيل، وهو في حالة خطيرة".

في حين، ذكرت مصادر فلسطينية، أن "الإسرائيليين" هم من وحدة المستعربين التابعة لجيش الاحتلال.

وأعلنت المقاومة في جنين، رفع الجهوزية الكاملة وحالة النفير العام في صفوف المقاومين للتصدي لأي محاولات اقتحام قد يقدم عليها جيش الاحتلال لمخيم جنين، وهو أمر وارد.

كما وأفادت مصادر محلية، بأن المقاومة أغلقت مداخل المخيم، بنشر الإطارات المطاطية والاسلاك الشائكة والمكعبات الاسمنتية المتواضعة. مشيرةً إلى تحليق لطيران الاستطلاع في الأجواء.

وفي سياق متصل، دارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة نابلس، بعد اقتحام المئات من المستوطنين لقبر يوسف، قبل ان تنسحب من المكان بعد بأربع ساعات من عملية الاقتحام.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفل أحمد شحادة (16 عامًا) وإصابة أربعة شبان أخرين بينهم حالة خطرة، برصاص الاحتلال.

كما وأعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس، في بيان مقتضب، استهدافها تجمعًا لقوات الاحتلال في مخيم بلاطة بصليات كثيفة من الرصاص.