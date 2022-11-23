بالفيديو استشهاد طفل متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس

استشهد، فجر اليوم الأربعاء، طفل متأثرًا بإصابته برصاصة أطلقها عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفل أحمد أمجد شحادة (16 عاما) متأثراً بإصابته برصاصة اخترقت قلبه أطلقها عليه جنود الاحتلال.

وكانت الصحة، قد أعلنت في وقت سابق أمس، إصابة ستة شبان، بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

وذكرت أن الإصابات وصلت مستشفى رفيديا الحكومي، وهي موزعة على النحو التالي: (إصابة برصاصة في القلب: حرجة جداً، إصابة في البطن مع خروج الأمعاء: حرجة، إصابة بقنبلة صوت في الرأس: مستقرة، إصابة باليد: مستقرة، إصابة في الساق: مستقرة).

كما واستهدفت القوات "الإسرائيلية" بالرصاص سيارة اسعاف تابعة للهلال الأحمر في نابلس.

وعبر بيان، أعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس، عن تمكن مجاهديهاخلال التصدي لقوات وآليات الاحتلال من استهداف قوات الاحتلال المتواجدة في محيط «قبر يوسف» الساعة 11:15م بصليات كثيفة من الرصاص وتحقيق إصابات مباشرة.