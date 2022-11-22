أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23/11/2022، جدول نحدثه في موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، يومياً لأخر أسعار جرام الذهب، الكثير منا يهتم بمتابعة اسعار الذهب حيث يعد من أهم السلع التي تؤثر على الأسعار في الأسواق ولما لها من دور هام في الحياة الاقتصادية داخل الدولة، تعرف الآن على أسعار الذهب اليوم في السوق المصري يومياً من خلال هذا العرض المفصل والذي يتم تحديثه بصفة مستمرة لتوفير كافة البيانات الخاصة بسعر الذهب بكافة العيارات بالإضافة لسعر الجنيه الذهب وسعر الأوقية والكيلو لخام الذهب كما نوافيكم بالتغيرات التي تحدث لها لحظه بلحظه.

أسعار الذهب في مصر اليوم

نعرض لكم من خلال هذا الجدول التفصيلي أسعار الذهب لكل من يتابع بشغف سعر جرام الذهب يومياً، من خلال هذا الجدول والذي يتم تحديثه لحظياً حسب أحدث أسعار الذهب، كما يحتوي الجدول على سعر الذهب عيار 18، سعر الذهب عيار 21، سعر الذهب عيار 24، وسعر أوقية الذهب وسعر الجنيه الذهب داخل السوق المصرية.

وحدة الذهب سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,509 شراء 1,515

عيار 22 بيع 1,383 شراء 1,389

عيار 21 بيع 1,320 شراء 1,326

عيار 18 بيع 1,131 شراء 1,137

عيار 14 بيع 880 شراء 884

عيار 12 بيع 754 شراء 758

الاونصة بيع 46,917 شراء 47,130

الجنيه الذهب بيع 10,560 شراء 10,608

الكيلو بيع 1,508,571 شراء 1,515,429

هذه أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون إضافة المصنعية الأسعار محدثة بشكل دائم ومستمر على مدار اليوم، وقد تختلف اسعار الذهب في جمهورية مصر العربية من محل صاغة لآخر.