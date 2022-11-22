عرين الأسود: عناصرنا يتصدون لقوات الاحتلال بجانب عناصر كتيبة بلاطة

قالت مجموعة عرين الأسود اليوم الثلاثاء 22/11/2022، أن عناصرها تخوض اشتباكات واسعة مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت نابلس بالضفة المحتلة، بجانب عناصر سرايا القدس – كتيبة نابلس.

وأكدت عرين الأسود في بيان مقتضب، أن المقاومين انقضوا على جنود الاحتلال من كل مكان من الضاحية من عراق التايه من بلاطة من كل بقعه محيطة بقبر يوسف والمنطقة الشرقية.

وقالت عرين الأسود :" أيها الشعب العظيم يا نبضنا وتاج رؤوسنا جند العرين الآن يخوضون معركة العز والكرامة معركة وصايا الشهداء معركة العزيزي والنابلسي والوديع جند العرين الآن نزلوا بساحتهم صفا صفا الى جانب كتيبة بلاطة المظفرة انقضوا عليهم من كل مكان من الضاحية من عراق التايه من بلاطة من كل بقعه محيطة بقبر يوسف والمنطقة الشرقية ومستمرون وليلهم لم ينتهي بعد وساء ليلهم وساء صباحهم المنتظر وساء صباح المنذرين الله أكبر والنصر للمجاهدين لقد ظنوا وخاب ظنهم إنظروا اليهم الآن في مواجه جند لا يعلمهم الا الله والله يحب جنوده وإنا بإذن الله منتصرون".