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بالصور ست إصابات بينها حالتان خطيرتان واستهداف سيارة اسعاف خلال مواجهات نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:36 م
22 نوفمبر 2022
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أصيب مساء اليوم الثلاثاء 22/11/2022، ستة شبان، بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، فيما اُستهدفت سيارة اسعاف، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة ب وصول 5 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس وهي على النحو التالي:
- إصابة برصاصة في القلب: حرجة جداً
- إصابة في البطن مع خروج الأمعاء: حرجة
- إصابة بقنبلة صوت في الرأس: مستقرة
- إصابة باليد: مستقرة
- إصابة في الساق: مستقرة

-إصابة في الفخذ

فيما استهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، سيارة اسعاف تابعة للهلال الأحمر في نابلس بالضفة المحتلة.

وقال الهلال الأحمر: إن  قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارة تابعة للهلال في نابلس.

 

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