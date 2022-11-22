بالصور ست إصابات بينها حالتان خطيرتان واستهداف سيارة اسعاف خلال مواجهات نابلس

أصيب مساء اليوم الثلاثاء 22/11/2022، ستة شبان، بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، فيما اُستهدفت سيارة اسعاف، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة ب وصول 5 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس وهي على النحو التالي:

- إصابة برصاصة في القلب: حرجة جداً

- إصابة في البطن مع خروج الأمعاء: حرجة

- إصابة بقنبلة صوت في الرأس: مستقرة

- إصابة باليد: مستقرة

- إصابة في الساق: مستقرة

-إصابة في الفخذ

فيما استهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، سيارة اسعاف تابعة للهلال الأحمر في نابلس بالضفة المحتلة.

وقال الهلال الأحمر: إن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارة تابعة للهلال في نابلس.



