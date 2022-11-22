فيديو.. تفاصيل جديدة لإصابة ياسر الشهراني في مباراة منتخب السعودية أمام الارجنتين اليوم الثلاثاء 22-11-2022

تفاصيل إصابة اللاعب ياسر الشهراني في مباراة منتخب السعودية أمام الارجنتين اليوم الثلاثاء الموافق 22-11-2022 ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص والمشجعين في المملكة العربية السعودية والدول الخليج عبر محرك جوجل الشهير في معرفة تفاصيل إصابة اللاعب ياسر الشهراني ولقد قام فريق فلسطين اليوم في وضع الإجابة الكاملة في هذه المقالة المرفقة بالصور والفيديوهات كما نقلنا لكم بعض من التغريدات المواطنين الذين تضامنوا مع ياسر ودعوا الله عزوجل بأن يشفيه ويعافيه ولمعرفة التفاصيل يترتب على كل زائر ان يواصل القراءة حتى النهاية حيث تضمن معلومات عامة عن اللاعب الذي تصدر قائمة التريند وهي على النحو التالي :

تفاصيل إصابة اللاعب ياسر الشهراني

وأعلن منتخب السعودي في بيان له ان اللاعب ياسر الشهراني تعرض لكسر بالفك وعظام الوجه الايسر وضرر في بعض الاسنان وهو بحاجة إلى تدخل جراحي سريع بسبب النزيف الداخلي ، اثناء خوضه مباراة جمعت منتخبه مع الارجنتين في مونديال قطر بكأس العالم 2022 .

إصابة اللاعب السعودي ياسر الشهراني

وفي أحدث الاخبار ، فقد أمر الأمير محمد بن سلمان بنقل اللاعب السعودي ياسر الشهراني عاجلا بطائرة خاصة للعلاج في ألمانيا . والان تجري التحضيرات لنقله .

والان سوف ننقل لكم بعض من التغريدات التي غرد بها المواطنين عبر حساباتهم الشخصية الرقمية على هاشتاق ياسر الشهراني وهي على النحو التالي .

عبد العاطي علق : اللهم آمين يا رب العالمين أشف عبدك الفقير إليك ياسر الشهرانى وأنت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء عاجلا لا يغادر سقما قلت ف كتابك الكريم "الذى خلقني فهو يهدين والذى يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين "صدق الله العظيم ليس له سواك يا كريم يامن أمرك بين الكاف والنون تقول للشيء كن فيكون".

جمال عارف علق على تفاصيل إصابة اللاعب ياسر الشهراني : "في ظل هذا الفرح العارم بفوز منتخبنا التاريخي على الارجنتين . اتمنى من ال٣٠ مليون سعودي وكل الاشقاء العرب الدعاء للنجم #ياسر_الشهراني بالشفاء العاجل وان يتمم عليه بالصحة والعافية ، ترجع بإذن الله اقوى يا بطل ".

مريم علق: "على كثر فرحتي بالفوز إلا أن اللي صار لـ ياسر الشهراني ، كسره ظهر الله يشفيه ويمتعه بشبابه ويحفظه لأهله فقدانه بالملعب خسارة كبيرة بالمونديال، ياسر الخلوق المدافع باستماته عن فريقه، ياسر المخلص للشعار اللي يحمله .. كل الدعوات أن يقوم بالسلامة ويرجع بكامل صحته وعافيته ".

ياسر الشهراني

مالك علق : "رغم خطورة الاصابة الشديدة الا وانه في هذي اللحظة استطاع الشهراني طمأنت العالم العربي بالكامل وزملائه ف الملعب ما اخرجهم من جو المباراة كبير و مُحترف ي ياسر ".

أمل علق على تفاصيل إصابة اللاعب ياسر الشهراني : "رغم فرحة الفوز كسر قلبي إصابة ياسر وسلمان الفرج لا تنسوهم من دعواتكم من أجمل اللاعبين خلقاً ًوخٌلقاً يا رب احفظهم ولا ترينا فيهم مكروه يقاتلون في الملعب قتال الأبطال يضحون بأنفسهم في سبيل رفع اسم الوطن عالياً ".

تركي الضبعان علق : "هذا اللاعب مثالي في جميع أحواله ثبات في المستوى وقمة في الأخلاق والأدب لم يؤذي احدا طوال مسيرته فيما أعلم ..احبه كثيرا واصابته آلمتنا وافزعتنا جدا. اللهم احفظه بحفظك وشافه شفاء لا يغادر له سقما يا رب العالمين ".

عبدالله علق: "للحين عجزت اتجاوز اصابة ياسر شوووف دموعه يا رب اسالك بكل اسم هوا لك سميت به نفسك او استأثرت به في علم الغيب عندك او علمته احد من خلقك انت تشفي ياسر شفاء لا يغادر سقماً يا رب يامن تقول للشيء كن فيكون ".

صور الأشعة للاعب المنتخب السعودي #ياسر_الشهراني أثبتت بوجود كسر في الفك وضرر في بعض الأسنان بالإضافة إلى نزيف داخلي، مما يتطلب إجراء عملية مستعجلة.#بالسلامة نسأل الله له الشفاء العاجل#خبرني #كأس_العالم pic.twitter.com/10tE6QKQZW — خبرني Khaberni (@khaberni) November 22, 2022

بندر السدراني علق على تفاصيل إصابة اللاعب ياسر الشهراني : "إصابة ياسر الشهراني كسر بالفك وكسر ٣ اسنان ونزيف داخلي الف سلامه عليك يا كابتن وما تشوف شر وبعد الاصابة فرحتنا لم تكتمل وايضا اصابة سلمان الفرج لكن الحمد لله على كل حال قدر الله وما شاء فعل ".

محمود علق : " فِ عز فرحتنا ما نسيناك من دعائنا ، والله اصابة ياسر الشهراني مثل الغصّة بالقلب كدّرت فرحنا ، اسأل الله ان يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة وتكمل فرحتنا الحقيقية برجُوعه يا رب يا كريم ".

من هو ياسر الشهراني ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تفاصيل إصابة اللاعب ياسر الشهراني في مباراة منتخب السعودية أمام الارجنتين اليوم الثلاثاء الموافق 22-11-2022 وضعنا لكم معلومات عامة عن هذا اللاعب وهو لاعب كرة قدم سعودي. يلعب مع نادي الهلال السعودي في مركز الدفاع. وهو من مواليد 25 مايو 1992 (العمر 30 سنة) في مدينة الدمام .