بالفيديو سرايا القدس- كتيبة نابلس توقع جنود وآليات الاحتلال في حقل من النيران في شارع القدس بنابلس

استهدفت سرايا القدس- كتيبة نابلس مساء اليوم الثلاثاء 22/11/2022، قوات وآليات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت شارع القدس في نابلس بالضفة المحتلة.

وأكدت كتيبة نابلس أنها أوقعت قوات وآليات الاحتلال في حقل من النيران وتستهدفها بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر في شارع القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال، محيط قبر يوسف شرق نابلس بالضفة المحتلة، فيما أشعل الشبان الإطارات المطاطية وأغلقوا الشارع، استعداداً للتصدي لاقتحام المستوطنين، حيث من المقرر أن يقتحم المستوطنون قبر يوسف.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من حاجز بيت فوريك شرق نابلس.\