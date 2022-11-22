إصابة العشرات في مواجهات ساخنة بالخليل

أصيب العشرات من المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء 22/11/2022، بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال الخليل، بالضفة المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن المواجهات اندلعت عقب منع جنود الاحتلال تشييع جنازة مواطن عبر البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة بيت أمر إلى المقبرة.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا مقبرة البلدة، والمشيعون داخلها، ودنسوا القبور وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وتم منع المواطنين من التحرك عبر المدخل الرئيسي للبلدة بعد إغلاقه.