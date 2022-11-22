الاحتلال يعتقل والدة الأسير عدي مناصرة من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، والدة الأسير عدي مناصرة من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت والدة الأسير عدي مناصرة من جنين بعد منعها من زيارة ابنها في سجن "مجدو".

وتعاني والدة الأسير مناصرة من أمراض مزمنة، منها السّكري، والضّغط إضافة إلى مشاكل مزمنة في القلب، وهي بحاجة لرعاية صحية حثيثة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير عدي مناصرة في تاريخ السادس من أيلول 2022، وما يزال موقوفًا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تعتقل قرابة الخمسة آلاف أسيرة وأسير داخل السجون وسط ظروف إنسانية صعبة للغاية.