"مالك تويتر".. إيلون ماسك يخسر مليارات الدولارات

خسر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي يعد أغنى شخص في العالم، أكثر من 100 مليار دولار في عام 2022.

ووفقا بيانات وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية فإن صافي ثروة ماسك ككل قد انخفض بمقدار 100.5 مليار دولار هذا العام في مؤشر المليارديرات.

وانخفضت ثروة رجل الأعمال الأمريكي بمستوى أكثر من غيره من الشخصيات المدرجة على المؤشر.

ورغم تراجع ثروة ماسك فإن رجل الأعمال الأمريكي لا يزال أغنى شخص في العالم، حيث يمتلك 169.8 مليار دولار.

وقالت الوكالة إن ماسك خسر في يوم الاثنين وحده 8.6 مليار دولار، في ظل انخفاض أسهم شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية إلى أدنى مستوى لها في عامين.