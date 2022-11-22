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تفاصيل الخبر
د. الهندي: نحن نعد لمعركة كبيرة والقدس والضفة هما جوهر الصراع
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:06 م
22 نوفمبر 2022
د. الهندي: نحن نعد لمعركة كبيرة والقدس والضفة هما جوهر الصراع
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