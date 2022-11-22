"هنية" يهنئ السعودية بفوز منتخبها على الأرجنتين

هنأ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثا، الأشقاء في المملكة العربية السعودية ملكًا وحكومةً وشعبًا بفوزها الكبير على منتخب الأرجنتين اليوم في كأس العالم.

وقلب المنتخب السعودي الطاولة على نظيره الأرجنتين وتغلب عليه بنتيجة 2_1، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب لوسيل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وحضرت ثنائية المنتخب السعودي بشباك نظيره الأرجنتيني بواسطة صالح الشهري وسالم الدوسري بالدقيقتين 49 و53، في حين سجل هدف الأرجنتين الوحيد ليونيل ميسي من ركلة جزاء بالدقيقة العاشرة.



ليحقق المنتخب السعودي فوزه الأول التاريخي ويحصد ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره المونديالي، فيما تكبدت الأرجنتين خسارتها الأولى في المجموعة الثالثة.