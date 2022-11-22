الخارجية الأمريكية: نبحث عن طرق لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم ضد المسيرات

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن بلاده تبحث عن طرق لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم ضد المسيرات بما فيها المسيرات إيرانية الصنع.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في قطر، اليوم الثلاثاء: "نفرض عقوبات على منظمات وأشخاص في إيران ينتجون أسلحة مثل المسيرات ونبحث عن كل الإمكانيات لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم ضد الأسلحة بدون طيار".

وشارك بلينكن اليوم الثلاثاء في مراسم افتتاح أعمال المؤتمر الخامس للحوار الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة الذي يجرى في قطر بالتزامن مع بطولة العالم لكرة القدم.

وأعلنت الدول الغربية، أن إيران تقوم حاليا بتصدير المسيرات إلى روسيا التي تستخدمها في أعمالها العسكرية في أوكرانيا.

وترفض موسكو وطهران هذه الاتهامات بشكل قاطع، وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران كانت تزود روسيا بمسيراتها قبل عدة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.