أبو بكر: واقع الأسرى مرير وأي تطرف يميني سيواجه داخل السجون وخارجها

صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن الواقع الحياتي والصحي الذي يعيشوه أسرانا ومعتقلينا في الأسر مرير، بفعل السياسات الاسرائيلية الانتقامية والعقابية.

وقال اللواء أبو بكر خلال زيارته وتهنئته لعدد من الأسرى المحررين في محافظتي جنين وطولكرم :" إن كافة المعطيات العامة بما فيها تصريحات الصهيوني المتطرف بن غافير، مؤشر حقيقي على تصعيد جديد يلوح في الافق يستهدف مناضلينا، وطبيعة مخرجات الانتخابات الاسرائيلية الأخيرة، وما يدور من كواليس لتشكيل حكومة يمينية متطرفة، يدلل بالشكل القاطع بأن الهجمة على أسرانا وأسيراتنا يأتي ضمن سياسات مخططة ومدعومة".

وأضاف :" المساس بأسرانا وأسيراتنا، سيواجه بتحدي حقيقي داخل السجون وخارجها، وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل سريعا وقبل فوات الأوان، لان الأوضاع وتراكم الانتهاكات من قبل ادارة السجون واستخباراتها اصبح لا يطاق".