أردوغان: لا يمكن لأي أحد إيقاف تركيا عن فرض الأمن على حدودها

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يمكن لأي أحد إيقاف تركيا عن فرض الأمن على حدودها.

ونقلت قناة "أن تي في" التفلزيونية التركية عن أردوغان، قوله: "من هنا أعلن صراحة أننا قد نفذنا الجزء الخاص بنا من الاتفاقات لحماية حدودنا مع سوريا. لقد حانت نهاية الطريق لأولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم تشتيت انتباه تركيا بالألعاب. من الآن فصاعدًا، هناك إجراء واحد فقط حدودنا واحدة فقط. هذا أمن بلادنا ومواطنينا... لقد رسمنا خطاً أمنياً حيث يجب أن يكون على بعض حدودنا مع العراق وسوريا. لا أحد يستطيع أن يمنعنا من رسم الخط إلى حيث يجب أن يكون الأمر مع استمرار الهجمات".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الاثنين، أن الجانب الروسي لم يفِ بالتزامه بـ"تطهير" المناطق السورية من الجماعات المسلحة الكردية بموجب اتفاق عام 2019.

وأضاف للصحافيين على متن الطائرة لدى عودته من قطر: "لدينا اتفاق مع الجانب الروسي في سوتشي في عام 2019، إنهم مسؤولون عن تطهير المنطقة من الإرهابيين. للأسف، على الرغم من أننا ذكرناهم مرارًا، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك ولا يفعلون ذلك. قلنا إننا لن نلتزم الصمت وسنتتخذ خطوات ضد الإرهابيين هناك إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك بأنفسهم... لا توجد قيود هنا. هذه العملية على جدول الأعمال. لقد فعلنا كل ما هو ضروري من الأرض ومن الجو. سنواصل فعل ذلك".