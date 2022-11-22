الشهري يدخل تاريخ السعودية في المونديال

حقق صالح الشهري، نجم المنتخب السعودي، رقما مميزا في تاريخ مشاركات الأخضر بكأس العالم، وذلك خلال مواجهة الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات في مونديال قطر 2022.



وأحرز الشهري الهدف الأول لمنتخب السعودية في شباك الأرجنتين بالدقيقة 48، في المباراة الجارية اليوم الثلاثاء.



ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن الشهري بات ثالث أكبر لاعب يسجل للسعودية في كأس العالم (29 عاما و21 يوما)، بعد يوسف الثنيان (34 عاما و218 يوما) وسامي الجابر (33 عاما و185 يوما).



ونجح منتخب السعودية في قلب الطاولة على راقصي التانجو، مع بداية الشوط الثاني، ليحول تأخره بهدف إلى فوز بثنائية.



وتقدم ميسي للأرجنتين في الدقيقة 10 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل صالح الشهري في الدقيقة 48، ثم يحرز سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53.