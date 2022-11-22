بالفيديو السعودية تحقق انتصاراً تاريخياً على الأرجنتين بهدفين لهدف

قلب المنتخب السعودي الطاولة على نظيره الأرجنتين وتغلب عليه بنتيجة 2_1، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب لوسيل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وحضرت ثنائية المنتخب السعودي بشباك نظيره الأرجنتيني بواسطة صالح الشهري وسالم الدوسري بالدقيقتين 49 و53، في حين سجل هدف الأرجنتين الوحيد ليونيل ميسي من ركلة جزاء بالدقيقة العاشرة.



ليحقق المنتخب السعودي فوزه الأول التاريخي ويحصد ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره المونديالي، فيما تكبدت الأرجنتين خسارتها الأولى في المجموعة الثالثة.



الشوط الأول



دخل المنتخب الأرجنتيني المباراة بشكل سريع وضغط هجوميا منذ الدقائق الأولى، وكاد ليونيل ميسي يسجل هدف المبادرة الأول بالدقيقة الثالثة بعدما وصلته كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بيسراه لكن الحارس محمد العويس أبعدها ببراعة. واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأرجنتين بعد التحام من سعود عبدالحميد مع باريديس داخل منطقة الجزاء وذلك عقب عودته العودة لتقنية الفار ومراجعة اللعبة، لينفذها ليونيل ميسي بمهارة بيسراه على يمين الحارس محمد العويس، ليسجل الهدف الأول للتانجو بالدقيقة العاشرة.



واستحوذ المنتخب السعودي على الكرة في محاولة لإيجاد ثغرة لاختراق دفاع الأرجنتين. وظهر المنتخب السعودي هجوميا بالدقيقة 17، بعد تبادل للتمريرات وعرضية من الجانب الأيمن لسعود عبدالحميد لكن الحارس الأرجنتيني امسك بها. وحاول أليخاندرو جوميز بتسديدة قوية لكن مرت بعيدة عن المرمى السعودي بالدقيقة 21.



وحملت الدقيقة 22، هدف ثاني للتانجو بشباك السعودية عن طريق ميسي ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز نجم الأرجنتين، هدفا آخر للتانجو بالدقيقة 29 ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد مراجعة اللقطة في تقنية الفار، لتظل النتيجة كما هي بتفوق أرجنتيني 1_0. وفي الدقيقة 35، سجل لاوتارو مارتينيز هدفا للأرجنتين بعد تمريرة من ميسي ولكن الحكم ألغاه أيضا بداعي التسلل. وضغط المنتخب الأرجنتين هجوميا ولكن الدفاع والحارس السعودي كان في الموعد أمام دي ماريا ورفاقه.



وكاد سالم الدوسري يضيف هدف التعادل بعدما وصلته كرة داخل منطقة الجزاء ليحاول المرور من المدافع الأرجنتيني أوتاميندي لكن الأخير نجح في قطعها منه لتصل للحارس مارتينيز.



وشهدت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع خروج سلمان الفرج بشكل اضطراري للإصابة ودخول نواف العابد للملعب، ولم يحدث أي جديد بالوقت المتبقي، لينتهي الشوط الأول بتفوق أرجنتيني على السعودية 1_0. ووضح نجاح المنتخب السعودي في نصب مصيدة التسلل للاعبي الأرجنتين في مجمل الشوط الأول ( 7 تسللات على التانجو).



الشوط الثاني



نجح المنتخب السعودي في تعديل النتيجة بهدف أول عن طريق صالح الشهري بعد تمريرة متقنة من فراس البريكان وإنهاء مميز من الشهري بيسراه على يسار الحارس إيميليانو مارتينيز بالدقيقة 49. الهجوم السعودي الخطير تواصل لتسجيل هدف ثاني وسط استبسال دفاعي أرجنتيني. وترجم سالم الدوسري التفوق السعودي بهدف ثاني عبر سالم الدوسري بالدقيقة 53 بعدما مر بمهارة وسدد بيمناه قوية ورائعة على يسار الحارس مارتينيز، لتصبح النتيجة تفوق سعودي 2_1. وحاول المنتخب الأرجنتيني بضغط هجومي خطير ولكن الدفاع والحارس السعودي العويس تصدوا لجميع المحاولات. وأجرى سكالوني مدرب الأرجنتين تبديلين لأحداث الفارق داخل الملعب بدخول ليساندرو مارتينيز وجوليان ألفاريز وخروج كريستيان روميرو وأليخاندرو جوميز. وسنحت للأرجنتين فرصة خطيرة لتسجيل هدف التعادل الثاني بعدما أكمل تاليافيكو كرة زميله داخل منطقة الجزاء وهو مواجه للمرمى بتسديدة لكن العويس ابعدها ببراعة لضربة ركنية. واستمر الضغط الهجومي الكبير من الأرجنتين لكن دفاع وحارس الأخضر استبسلوا وأبعدوا كل الهجمات. وزج رينارد مدرب المنتخب السعودي بالظهير الأيمن سلطان الغنام وخروج صاحب الهدف الأول صالح الشهري بالدقيقة 78. وواصل المنتخب الأرجنتيني سيطرته على الكرة وهجماته على المرمى السعودي بقيادة ليونيل ميسي لكن الحارس محمد العويس ورفاقه ظل صامدين وحافظوا على تقدمهم بالنتيجة 2_1. وتصدى الحارس محمد العويس ببسالة لضربة رأسية خطيرة من ميسي بعد متابعته لعرضية من دي ماريا بالدقيقة 84. وفي الدقيقة 88، أجرى رينارد مدرب المنتخب السعودي تبديلين بدخول المهاجم هيثم عسيري والمدافع عبدالإله العمري وخروج فراس البريكان ونواف العابد. ورغم الحضور الهجومي للأرجنتين في الوقت المتبقي والوقت بدل الضائع البالغ 8 دقائق لكن الدفاع والحارس محمد العويس واصلوا تألقهم واستبسالهم الكبير، لينتهي اللقاء بفوز تاريخي للسعودية على الأرجنتين 2_1.