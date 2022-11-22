ما هي خدمة الـ2 أمبير في غزة ولماذا هذا الارتفاع على سعرها؟

أوضح محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والاعلام بشركة توزيع كهرباء غزة اليوم الثلاثاء 22/11/2022 ان هناك أكثر من 6 آلاف مستفيد من خدمة 2 أمبير من خلال عدادات ذكية منتشرة في قطاع غزة.

وبين ثابت خلال تصريحات لإذاعة صوت الأقصى ان تكلفة الكهرباء لخدمة 2 أمبير 1.5 شيكل للكيلو، وغلاء السعر مرتبط بسعر التكلفة على شركة الكهرباء، موضحاً ان السبب في التكلفة المالية المرتفعة لمشاريع 2 أمبير، هي تعدد مكونات النظام الفنية والتشغيلية.

وقال ثابت : تمكنا من الحصول على نسخة من العدادات الذكية تتوائم مع طبيعة غزة ذات مميزات جديدة ، مشيراً الى ان الحي السكني الذي تختاره الشركة تقوم بتركيب عدادات ذكية للمشتركين على حساب الشركة.

وأشار الى ان هناك مناطق فيها عدادات ذكية لكنها لا تستفيد من خدمة 2 أمبير بسبب أنها عدادات قديمة ، معتبراً ان خدمة 2 أمبير توفر كهرباء منخفضة القدرة التشغيلية، وتستطيع فقط تشغيل أجهزة بسيطة ذات أحمال منخفضة مثل إنارة المصابيح في المنزل وبعض الأجهزة الأخرى.

وقالت الشركة تهدف لتحويل كامل شبكة قطاع غزة إلى شبكة ذكية، وتحويل جميع عدادات المشتركين لعدادات ذكية خلال الفترة القادمة.