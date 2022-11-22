بث مباشر الآن مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022.. مباراة الارجنتين ضد السعودية بث مباشر، العرب ينظرون تبديل الحظ أو القدر، في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، إذ سقط منتخب قطر صاحب الأرض المضيفة للمونديال في المباراة الافتتاحية بهدفين دون رد أمام نظيره الاكوادور، وتتجه أنظار أنصار المنتخبات العربية نحو المنتخب السعودي الذي يواجه اليوم المنتخب الأرجنتيني في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت السعودية، وفلسطين، الثانية بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك من ظهر اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 مونديال قطر والتي من المقرر أن تقام على ملعب استاد لوسيل، إذ تتوافد الجماهير المقيمة في قطر إلى مدرات الملعب لمشاهدة فريقهم المفضل من داخ المستطيل الأخضر، على أمل أن تتغير النظرة بالنسبة للمنتخبات العربية المشاركة في هذه النسخة من البطولة المونديالية.

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