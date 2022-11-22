كيف سيلعب منتخب الـمغـرب أمام كــرواتيا بكأس العالم؟

يفتتح منتخب المغرب مشواره في نهائيات كأس العالم "قطر 2022" بمواجهة أولى ستجمعه، غداً الأربعاء بنظيره الكرواتي ضمن المجموعة السادسة.

ويُشار إلى أنه يلاحق منتخب "أسود الأطلس" حلم الترشح للدور الثاني من المونديال، ولو أن القرعة لم تكن رحيمة معه عندما وضعته مع منتخب بلجيكا القوي، وكندا العائد بعد غياب، بجانب كرواتيا وصيف كأس العالم 2018.

صفوف منقوصة

ويُشار إلى يخوض منتخب المغرب موقعة "استاد البيت" بصفوف منقوصة، حيث يغيب عليه نجمه زكرياء أبوخلال، مهاجم تولوز الفرنسي، بسبب الإصابة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة النجم إلياس الشاعر بسبب معاناته من آلام عضلية.

ووفقا للتدريبات الأخيرة، فإن النية تتجه لدى وليد الركراكي، مدرب "أسود الأطلس"، للدفع بيوسف النصيري في مركز المهاجم المتقدم، على أن يظهر الوافد الجديد أنس زروري في مركز الجناح، مقابل الاعتماد على نصير مزراوي في مركز الظهير الأيسر.





التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب أمام كرواتيا

من المنتظر أن يخوض بطل أفريقيا في مناسبة وحيدة المواجهة أمام وصيف العالم بالتشكيلة التالية:

- حراسة المرمى: ياسين بونو

- الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - رومان سايس - نايف أكرد

- الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - حكيم زياش

- الهجوم: أنس زروري - سفيان بوفال - يوسف النصيري

جدير ذكره أنه سبق للمنتخبين أن تقابلا في مناسبة وحيدة، وتحديداً عام 1996 في إطار منافسات كأس الحسن الثاني، وانتهت المباراة على نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما.