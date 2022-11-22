مــواجهات صعبة للمنتخبات العربية "السعودية وتونس "في كأس العالم اليوم الثلاثاء-المواعيد

تشهد مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء 22/11/2022 ، مواجهات دسمة للمنتخبات العربية ، في المجموعتين الثالثة والرابعة للمونديال الذي بدأ يوم الأحد الماضي بمباراة مخيبة للجمهور القطري أمام الاكوادور الذي تلقى هزيمة هدفين في شباكه .

وتشهد مباريات اليوم الثالث للمونديال التي تقام اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 أربع مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، لحساب المجموعتين الثالثة والرابعة.

يفتتح اليوم الثالث من مونديال قطر في المجموعة الثالث بمواجهة عربية مرتقبة، حيث يلعب المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني ، في تمام الساعة ال12 بتوقيت فلسطين

أما المباراة الثانية، ستكون لحساب المجموعة الرابعة، وللصدفة فهي مباراة عربية أخرى، حيث يلعب منتخب تونس مباراة صعبة للغاية أمام منتخب الدنمارك.

المباراة الثالثة، سنعود عبرها إلى المجموعة الثالثة، حيث سنكون على مباراة من العيار الثقيل بين المكسيك وبولندا.

المباراة الرابعة، والتي تختتم مباريات اليوم الثالث في كأس العالم 2022، ستكون لحساب المجموعة الرابعة، وستجمع بين منتخب فرنسا، حامل اللقب، أمام منتخب أستراليا.

لسعودية - الأرجنتين 13:00 السعودية، 12:00 مصر

تونس - الدنمارك 15:00 مصر، 14:00 تونس

المكسيك - بولندا 18:00 مصر، 19:00 السعودية

فرنسا - أستراليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية