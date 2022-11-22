سلطات الاحتلال تؤجل محاكمة الصحفية لمى غوشة حتى الــ20 من الشهر القادم

أجّلت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، محاكمة الصحفية المقدسية لمى غوشة حتى الــ20 من الشهر القادم على أن تستمر في نفس الشروط الخاصة بالحبس المنزلي ومنع الاتصال والتواصل.

وكانت أفرجت سلطات الاحتلال في الـ13 من ستمبر الماضي، عن الصحفية المقدسية لمى غوشة، وهي من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفية غوشة بتاريخ 4/9/2022 بعد مداهمة منزلها في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، بعد أن صادرت جهاز الحاسوب الخاص بها وهاتفها، ويذكر أنها متزوجة وأم لطفلين وطالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت .

وقررت محكمة الاحتلال، الإفراج المشروط عن الصحفية غوشة إلى حين المحاكمة بعد اعتقال دام 10 أيام.

وأفاد نادي الأسير، في وقتٍ سابقٍ، بأنّ الإفراج عن غوشة سيتم وفق عدة شروط تتمثل بالحبس المنزلي، والمنع من استخدام الانترنت، والحاسوب، والهاتف، علماً أنّ محامي الدفاع عنها كان قد تقدّم بطلب استئنافٍ على قرار تمديد اعتقالها الأخير.



