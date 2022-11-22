أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 22-11-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:09 ص
22 نوفمبر 2022
اسعار-الذهب- في سوريا

أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 22-11-2022، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الاوقات عن اسعار الذهب في سوريا، وتعد من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 22-11-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

أسعار الذهب في سوريا

و شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 22 -11- 2022 استقراراً في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة السورية، خلال التعاملات الفورية، مقارنة مع أسعار يوم أمس.

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أسعار كافة عيارات الذهب في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا نحو 141، 559 ليرة، ما يعادلها 56.34 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا نحو 129، 763 ليرة، ما يعادلها 51.65 دولار.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا نحو 123، 867 ليرة، ما يعادلها 49.30 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 106، 171 ليرة، ما يعادلها 42.26 دولار.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سعر أوقية الذهب في سوريا نحو 4، 402، 474 ليرة، ما يعادلها 1، 752 دولار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب في سوريا نحو 990، 934 ليرة، ما يعادلها 394.40 دولار.

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سعر كيلو الذهب 

سعر كيلو الذهب في سوريا نحو 141، 558، 638 ليرة، ما يعادلها 56، 341 دولار.

أسعار الذهب عالميا

استقر سعر الذهب في الأسواق العالمية اليوم، وسجلت أوقية الذهب في العقود الفورية نحو 1750.84 دولار، فينما سجلت أوقية الذهب في العقود الآجلة نحو 1.752.00 دولار.

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