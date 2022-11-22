"مهجة القدس": الأسير عبد الله برجيس يدخل عامه الـ (21) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الثلاثاء، أن الأسير المجاهد عبد الله ناجي وحش برجيس "برغيش" (40 عامًا) من مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى عشرين عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه الحادي والعشرين على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 22/11/2002م؛ وصدر بحقه حكمًا بالسجن (23) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير ذكره أن الأسير المجاهد عبد الله برجيس ولد بتاريخ 11/02/1983م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن "النقب الصحراوي.