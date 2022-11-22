موعد مباريات اليوم في كأس العالم 2022 مونديال قطر.. مواقيت مباريات اليوم كأس العالم 2022 مونديال قطر، اليوم الثالث لانطلاق بطولة كأس العالم 2022 مونديال قطر في دور المجموعات، إذ بعد أن افتتحت قطر المونديال بمباراة ضد الإكوادور يوم الأحد الماضي، وانتهت بهزيمتها بهدفين نظيفين، انطلق أمس الاثنين ثلاث مباريات أخريات، كانت بين منتخبي ايران وانجلترا، وانت بفوز الأخيرة بستة أهداف لهدف وحيد، ومباراة بين هولندا والسنغال، انتهت بفوز هولندا بهدفين دون رد، إضافة إلى مباراة ويلز والولايات المتحدة الأمريكية والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، لينال هذين المنتخبين نقطة واحدة لكل منهما، في حين ينتظر عشاق كرة القدم بدء صافرة مباريات اليوم استكمالا لبطولة المونديال

توقيت مباريات اليوم في كأس العالم 2022 مونديال قطر

من المقرر أن تقام اليوم أربع مباريات بين ثمانية منتخبات مشاركين في كأس العالم 2022 مونديال قطر، موعد مباريات اليوم في كأس العالم 2022 مونديال قطر.. مواقيت مباريات اليوم كأس العالم 2022 مونديال قطر، حيث إنه ووفق قانون الفيفا فإنه كل يوم يلعب أربع مباريات في دور المجموعات، على الملاعب القطرية، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، توقيت مباريات اليوم في كأس العالم 2022 مونديال قطر، لتطلعوا على المواقيت لهذه المباريات.

كأس العالم 2022 مونديال قطر.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

وتنطلق اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، كأس العالم 2022 مونديال قطر.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، مباريات نارية بين ثمانية منتخبات، إذ تقام المباراة الأولى بين منتخبي السعودية والأرجنتين في تمام الساعة ال12 من ظهر اليوم على ملعب لوسيل، بينما تقام المباراة الثانية بين منتخبي الدانمارك وتونس في تمام الساعة الثالثة من مساء اليوم على استاد المدينة التعليمية، فيما يقابل منتخب المكسيك نظيره البولندي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم على استاد 974، بينما تختتم مباريات اليوم بعدما يقابل منتخب فرنسا نظيره الأسترالي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على استاد الجنوب.

🏆 جدول مباريات دور المجموعات في #كأس_العالم 2022!🔥🔥🔥🤩



— 4 مباريات في اليوم الواحد ⬇️



• مباراة الساعة 1 الظهر

• مباراة الساعة 4 مساء

• مباراة الساعة 7 مساء

• مباراة الساعة 10 مساء pic.twitter.com/OObdYZKkD3 — عز (@1Mmnb) November 14, 2022

جدول مباريات اليوم الثلاثاء كأس العالم 2022

من ضمن مباريات اليوم، هناك مباريات نارية تقام بين منتخبات كبيرة، المواجهة التي سنشاهدها بين المنتخب الفرنسي حامل اللقب ضد نظيره الأسترالي، وكذلك المباراة بين المنتخب المكسيكي ضد نظيره البولندي، حيث نرفق لكم في هذا اليوم، جدول مباريات اليوم الثلاثاء كأس العالم 2022، لأن هناك مئات الملايين من عشاق كرة القدم ينتظرون بشغف بدء انطلاق مباريات كأس العالم 2022 مونديال قطر، موعد مباريات اليوم في كأس العالم 2022 مونديال قطر.. مواقيت مباريات اليوم كأس العالم 2022 مونديال قطر، وإلى هناك نكون قد اكتفينا بنشر التفاصيل الكاملة عن مباريات اليوم ومواقيتها.